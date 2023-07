Finalement, après avoir passé quelques heures dans des parkings couverts tout proches, les festivaliers qui campaient sur le site du festival de musique urbaine ont été autorisés à reprendre le chemin du camping liégeois. En effet, l’alerte météo avait été levée et le site était bien plus adapté à accueillir des campeurs. Notons à ce titre que des tentes prémontées ont été mises à disposition et que les campeurs n’ont donc pas dû remonter leur tente après l’avoir démontée quelques heures plus tôt.

Des navettes

Ainsi, entre 1500 et 2000 personnes ont encore passé la nuit de dimanche à lundi au camping. Il s’agissait pour la plupart de personnes venant de l’étranger, principalement de France et de Grande-Bretagne. Ces personnes n’avaient prévu leur retour au pays que ce lundi et avaient réservé leurs tickets de transport en ce sens.

Ce lundi matin, des navettes ont de nouveau été mises en service pour permettre aux gens de retourner vers la gare de Liège-Guillemins, voire celle d’Ans ou encore le centre-ville liégeois.

De l’avis de la police de Liège, tout s’est déroulé dans le calme et la bonne humeur.