Les lutins de Sainte-Walburge peuvent partir en camp cet été !

Un mauvais coup du sort mais, finalement, l’histoire se termine bien ! En effet, après un grand élan de soutien sur les réseaux sociaux, ainsi qu’un article d’appel à l’aide sorti dans nos pages, les chefs ont reçu, “dans la semaine, trois propositions de logement”, se réjouit Chickaree, cheftaine.

”Ils répondaient chacun à tous nos critères et nous avons donc opté pour le plus grand”, explique-t-elle. “La propriétaire d’un gîte situé à Arbrefontaine, dans la commune de Lierneux, nous a contactés et l’endroit était pile dans notre budget”, conclut la cheftaine.

Le gîte, parfait pour accueillir le groupe de lutins entre 8 et 12 ans, est répertorié sur le site Atout Camps, un label qui indique qu’un endroit est adapté pour héberger des groupes de jeunes et, surtout, qui oblige les propriétaires à respecter des prix de location raisonnables.

Après ces quelques jours très stressants pour le staff, c’est un magnifique été qui s’annonce. “Nous avons eu beaucoup de chance”, s’exclame Chickaree. C’est grâce aux nombreux partages de l’article et de nos appels à l’aide que nous pouvons partir en camp sereinement, et faire plaisir à nos animées, qui attendent ce séjour toute l'année”.