Oupeye : Arrêté avec plus de 2 500 euros et 32 g de cocaïne !

Le conducteur transportait de la cocaïne et suffisamment d’argent en liquide pour qu’il apparaisse qu’il était probablement un vendeur de la substance. Valentin qui se trouvait au volant du véhicule se trouve en séjour illégal sur le territoire belge. Lors de la fouille de la voiture, il est apparu que le suspect qui n’a donc aucun moyen de subsistance légal en Belgique détenait trois téléphones. Il transportait également 2 595 euros en liquide et 35 grammes de cocaïne ! L’individu a été arrêté et le parquet avisé des faits. Une enquête a débuté et elle a déterminé que le suspect vendait des stupéfiants.

Pas le choix

En effet, plusieurs acheteurs ont confirmé que le suspect était leur dealer. Valentin a comparu détenu devant le tribunal. “Je suis venu pour travailler dans la construction”, a-t-il déclaré lors de la première audience consacrée à son affaire. “Je voulais un travail correct. Je ne venais pas pour vendre des produits illicites. Je l’ai fait parce que je n’avais pas le choix, mais ce n’était pas mon but. J’étais à la rue. Je voulais rentrer au pays.” L’homme n’a pas expliqué pourquoi il n’avait pas simplement utilisé une toute petite partie de l’argent liquide qu’il transportait pour s’offrir un billet d’avion. Me Olivier Vanden Eyden, qui a assuré la défense du prévenu, a souligné que son client était en Belgique depuis septembre 2022. Il avait demandé un sursis le plus large possible.