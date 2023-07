Première à Liège : une route qui lutte contre les inondations

La solution ? L’arrêt de la bétonisation des hauteurs bien sûr mais aussi une plus grande perméabilité des coteaux liégeois… complexe dans un environnement urbain comme Liège. C’est la raison pour laquelle le nouvel aménagement de voirie, réalisé au niveau du boulevard Ernest Solvay, dans le quartier du Thier-à-Liège, se présente comme particulièrement novateur. Précisément, il s’agit d’une première à Liège qui pourrait faire date… et des petits. Tout en récupérant de l’espace pour “sauver” un superbe alignement de platanes en effet, les noues créées le long du boulevard doivent permettre un meilleur écoulement des eaux de pluie ; précisément pour éviter “d’inonder” Liège en contrebas.

238 platanes

”La partie du tronçon qui a été réalisée est longue de près d’un kilomètre”, nous indique sur place Roland Léonard, échevin des Travaux à Liège, plutôt fier du résultat obtenu. “Le travail a commencé ici il y a près d’un an, au mois d’août de l’année dernière et d’ici quelques jours, le chantier sera terminé”. Nous sommes dans la partie supérieure du boulevard Ernest Solvay, celle qui longe la crête du parc éponyme d’un côté (surplombant Liège) mais aussi un quartier composé de petites maisons à l’anglaise.

”Le problème de ce boulevard de ceinture conçu au début du XXe siècle est qu’il présentait un gabarit bien trop important”, poursuit aujourd’hui l’échevin. Conséquence de cette dimension hors normes : ce qui devait être un boulevard arboré et agréable s’est trop souvent transformé en autoroute urbaine où la vitesse des véhicules était excessive. Autre problématique : les racines des 238 platanes longeant le boulevard commençaient à entrer en concurrence avec la route. Il fallait intervenir.

Le choix qui fut posé vise donc à la réduction du gabarit de cet axe symbolique du Thier-à-Liège. Mais pas seulement. “Nous avons en effet utilisé une technique d’infiltration des eaux à la parcelle pour permettre une infiltration au plus près d’où l'eau tombe”, détaille l’échevin… tout le long de ce boulevard moins large, on observe aujourd’hui non pas une “rigole” mais bien des “trous” amenant à de larges noues… soit ces larges bandes de terres végétalisées et creuses où l’eau peut s’écouler. “Et au final, ça s’écoule moins car ça percole plus. L’avantage est donc double, il y a une préservation des racines des platanes ET une infiltration rapide des eaux”, se réjouit Roland Léonard.

Un nouveau type de revêtement a été posé sur le boulevard Ernest Solvay. ©MICHEL TONNEAU

Réussites technique et esthétique

De l’autre côté du boulevard, au niveau du trottoir longeant les habitations, un choix assurant une meilleure infiltration des eaux a aussi été posé puisque ce sont ici des “joints élargis” qui se dévoilent au niveau du pavage. Enfin, un travail a été réalisé au niveau de la fondation de la voirie pour une meilleure infiltration. Concrètement, l’enrochement est plus profond et plus important…

Le nouveau boulevard Ernest Solvay, c’est donc une réussite tant technique qu’esthétique qui ne laissera qu’un seul regret : “c’est qu’on ne peut pas réaliser ce type de voirie partout”, commente l’échevin qui précise néanmoins que la partie inférieure (entre la rue Charles Horion et le pont des Bayards) sera rénovée dans la foulée, avec cette technique.

Le montant des travaux réalisés ici s’élève à 1,6 million d’euros. La deuxième phase du chantier devrait passer au conseil avant la fin de l’année.

L'échevin des Travaux Roland Léonard. ©MICHEL TONNEAU