Deux ans après les inondations, la cellule de crise de la Croix-Rouge prend fin

Devant l’ampleur de la catastrophe, un élan de générosité exceptionnel (plus de 44,4 millions d’euros récoltés auprès de citoyens et d’entreprises) permet à la Croix-Rouge de Belgique de venir en aide aux personnes sinistrées dans l’urgence, d’abord, puis dans la durée. “Aujourd’hui, l’ensemble a été redistribué au bénéfice de toutes les personnes sinistrées et en particulier les jeunes, les personnes isolées et fragilisées et celles avec un logement précaire”, affirme l’association qui, deux ans après la catastrophe, présente le bilan final de sa cellule inondations créée dans l’urgence au lendemain du déluge. Le centre de coordination de crise, installé à Montegnée, sur la commune de Saint-Nicolas en province de Liège, termine sa mission à la fin du mois de juillet. “On arrive au terme de cette réponse aux inondations. On ne va toutefois pas s’arrêter là puisque la présence de la Croix-Rouge continue au travers de ses Maisons de proximité, et la présence de ses volontaires auprès des personnes sinistrées”, souligne Franck Gorchs-Chacou, directeur de la cellule inondations.

44,4 millions collectés par la Croix-Rouge ont été redistribués aux sinistrés ©D.R.

De l’urgence au long terme

Dès le début, la Croix-Rouge “a mis en place la réponse la plus adaptée aux besoins fondamentaux de la population sinistrée, en étroite collaboration avec les autorités locales, régionales et les partenaires sociaux”. Dans l’urgence, dès l’appel fédéral, l’organisation ouvre une cellule de crise “inondations”, avec un plan d’action en sept axes. Les premières actions se déploient par une aide de proximité et une aide alimentaire d’urgence aux sinistrés, sur le terrain. Ce sont six millions d’euros qui sont utilisés pour fournir une aide de première nécessité et une aide psychosociale. “Cela s’est traduit par l’installation de 22 points d’accueil sur la totalité de la zone sinistrée, pour offrir des renseignements et une aide administrative, ainsi que des douches, sanitaires et lavoirs mobiles”, explique le directeur. Le dispositif reste en place huit mois avant de prendre fin en mars 2022. Quant à l’aide alimentaire, “4,7 millions d’euros ont permis d’organiser la distribution de 1,5 million de repas durant plusieurs mois dans les zones les plus sinistrées”.

En termes d’hébergement, après la mise à l’abri des personnes, “il a fallu mettre en place un dispositif plus long terme comme l’ouverture d’un centre d’hébergement à l’ancienne clinique de l’Espérance à Montegnée, sur la commune de Saint-Nicolas”, qui a permis de reloger provisoirement 300 sinistrés. En tout, 3,2 millions sont consacrés à l’hébergement à moyen terme de plus de 500 personnes sinistrées, dont 180 enfants.

Sur le plan de l’aide financière directe, la Croix-Rouge a accordé un don aux 6 700 ménages les plus précarisés pour un montant total de 6 millions, avant d’ouvrir une seconde enveloppe plus large de 4,75 millions pour 16 400 ménages sinistrés.

La Croix-Rouge de Belgique a également collaboré avec les 38 communes les plus impactées pour fournir une aide matérielle aux sinistrés, notamment pour l’achat et la distribution de 6200 appareils électroménagers divers, l’achat d’habitats modulables ou encore une aide au relogement. “La Croix-Rouge a pris en charge la certification gaz-électricité de plus de 4500 familles”.

En outre, “2,4 millions d’euros ont permis de soutenir 104 projets scolaires et 26 000 élèves à reprendre les cours dans de meilleures conditions”. Ce soutien a également aidé à une vingtaine de lieux d’accueil d’enfants ou d’écoles de devoirs. Enfin, 750 000 euros ont été utilisés pour faire face aux besoins spécifiques liés à l’hiver 2021/22.

L'équipe de bénévoles et de responsables prend la pose devant la maison Croix Rouge de Nessonvaux. ©MICHEL TONNEAU

Des Maisons Croix-Rouge

Une fois la phase d’urgence levée, la Croix-Rouge a pérennisé son action de terrain, en passant le relais à une équipe locale d’une quinzaine de personnes, en province de Liège, jusqu’en juillet 2023. “1,6 million a été consacré à la poursuite de l’aide de proximité en renforçant ou développant de nouvelles antennes Croix-Rouge”, tels qu’à Liège, Esneux, Trooz, Chaudfontaine, Verviers et Pepinster. Une Maison Croix-Rouge “mobile” a été déployée à Trooz, une épicerie solidaire ouverte à Pepinster, et depuis ce 11 juillet un “pavillon” permanent est installé à La Brouck. Outre la continuité de l’aide alimentaire et administrative, “cette aide de proximité permet aussi de renforcer le lien social et la lutte contre l’isolement”, conclut Daniel Charlier, président de la maison Croix-Rouge Olne-Sprimont-Trooz.