Le scénario mis en place par les trois Roumains était en soi fort simple : Alex et Jenica se rendaient dans le magasin et y remplissaient un caddie à ras bord. Ensuite Florin qui, lui se trouvait derrière les caisses, scrutait une caisse fermée dont le portique barrant le passage aurait été laissé ouvert, quitte à l’ouvrir lui-même. Du coup, lorsque le duo arrivait à la caisse, il passait par la caisse fermée… mais non barrée et emportait ainsi tout le contenu du caddie, sans bourse délier.

Mais, contrairement à ce qu’ils espéraient leur passage n’est pas passé inaperçu. Les trois voleurs ont en effet été interpellés juste après le passage de la caisse. Le caddie, lui, contenait des articles pour 646 euros.

Privés de liberté, les trois suspects ont été déférés, mardi matin, au parquet de Liège.