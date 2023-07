La grande foule à Anthisnes pour déguster gratuitement les hamburgers que Fred n’a pas pu vendre aux Ardentes (photos)

À lire aussi

Fred Wathieu, connu pour être le propriétaire du foodtruck "Le petit Konoba" qui propose des spécialités croates, avait décidé de récompenser ses fidèles clients, notamment ceux qu’il sert tous les lundis au rond-point de Hody.

"À cause de la fermeture du festival des Ardentes où je me trouvais, je suis resté avec un énorme stock de nourriture sur les bras, explique-t-il. Ma perte est très importante. Sur le moment, j’étais en colère, puis je me suis repris, j’ai décidé de ne pas jeter mes denrées à la poubelle et d’en faire profiter gratuitement les clients que je sers tout au long de l’année. J’ai mis des annonces sur les réseaux sociaux, et j’ai tout de suite compris qu’il y aurait de l’engouement."

À lire aussi

La preuve: la file était très très longue ce lundi devant le food-truck installé à l’ombre des arbres. "À 16h, je suis arrivé sur la place pour commencer à précuire. Les gens devaient arriver à 19 h, mais à 17h 45, ils étaient déjà là. J’en ai déjà cuit 400, je pense qu’on ira jusque 1200. Je propose des hamburgers croates avec une viande de bœuf et une mousseline de poivron, oignon, courgette salade. Ou alors des calamars grillés. Les gens ont l’air d’être contents, mais je n’ai pas vraiment l’occasion de parler avec. Heureusement qu’on a demandé pour venir ici, car à Hody, il n’y aurait jamais eu assez de place. L’ambiance dans la foule est sympathique et conviviale."

Ce n’est pas ce groupe d’amis venus de Comblain-au-Pont qui dira le contraire: "Fred nous a téléphoné pour nous avertir de son initiative, et nous sommes venus boire un verre pour le soutenir. Je trouve cela chouette. Dans sa mésaventure, cela lui fait un coup de pub. Je ne suis pas surpris qu’il y ait du monde."

Dans la file également, Clarisse venue elle aussi de Comblain avec son papa. "Je connais la femme de Fred par le basket, et elle nous avait prévenus, glisse-t-elle. Mon compagnon a entendu qu’on parlait de cette initiative à la radio et mon papa nous a aussi téléphoné. Je me suis dit que c’était important de venir. C’est un beau geste de leur part. On se doutait qu’il y aurait du monde, mais pas à ce point. Pour le principe, nous donnerons quelque chose."

On ne peut souhaiter qu’une chose à Fred Wathieu : qu’il ne doive jamais répéter pareille initiative, même si elle a fait le bonheur de nombreux estomacs condrusiens.