Le GRACQ cartographie les aménagements cyclables liégeois

Revêtement, largeur, longueur, les cyclistes pourront accéder à ce relevé sur OpenStreetMap, un projet collaboratif mondial qui vise à constituer une base de données de cartes libres d’accès.

”À l’approche des élections, notre but est de proposer aux politiques un véritable réseau cyclable continu, sécurisé et rapide”, indique le GRACQ, le Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens. Le groupe accuse les autorités de la Ville de Liège “d’annoncer, depuis des années, la réalisation d’un tel réseau, sans jamais le concrétiser”. “En 2011, elle annonçait 6 itinéraires cyclables structurants dans le cadre de son Plan communal cyclable ; à ce jour, aucun n’a été réalisé”, regrette le GRACQ.

À gauche, le réseau structurant tel que prévu dans le Plan Communal Cyclable (PCC) adopté en 201. À droite, l'état du réseau structurant PCC réalisé en 2017. ©DR

Une situation inacceptable pour les cyclistes, qui, pour les prochaines élections, proposeront aux différents partis des “solutions concrètes d’aménagement pour enfin espérer voir la cyclabilité de Liège s’améliorer”.

Une initiative qui s’inspire du projet RER Vélo, un réseau cyclable nommé en référence au réseau ferré régional en Île-de-France. Ce projet a reçu un accueil favorable de l’État en 2019, et les travaux ont démarré en 2020.

La plupart de ces tracés sont parallèles à des branches des lignes du RER, ce qui en fait un réseau cyclable express. “C’est ça, un réseau continu cyclable sécurisé et optimal, par des aménagements cyclables en confettis”, déclare le GRACQ.

Plan du RER Vélo. ©Yehnu

”Non” à la mixité

Bien que le groupe reconnaisse que certains aménagements ont été mis en place par les autorités, ils ne jugent pas ceux-ci suffisants. “Il y a de nouvelles rues cyclables chaque année, mais c’est facile de mettre un panneau à l’entrée de la rue pour annoncer que les cyclistes peuvent y rouler”, explique le GRACQ. “C’est moins facile quand les cyclistes doivent se débrouiller pour éviter les voitures et cohabiter avec les piétons”, conclut-il.

”La mixité des infrastructures entraîne d’ailleurs de nombreux conflits entre les piétons et les cyclistes. Les piétons engueulent souvent les vélos parce que, selon eux, ils se croient tout permis”, explique l’un des membres du groupe. “C’est pourquoi nous souhaiterions une séparation claire entre les différents modes de mobilité douce”, ajoute-t-il. Une demande claire qui devra espérer convaincre les prochains élus.