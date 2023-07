L'état d'urgence est levé et les tentes sont démontées au centre pour demandeurs d’asile de Glons

D’abord considéré comme “centre définitif”, le site était, depuis décembre dernier, devenu un “centre de transit”. “C’est un centre d’aide humanitaire, on offre un toit. En gros, c’est ça ou la rue”, indique le porte-parole de Fedasil, Benoît Mansy.

Installés dans des tentes, les résidents attendaient alors une place dans un centre définitif, qui leur permettrait de suivre des formations, d’être scolarisés, d’aller travailler, dans l’attente de leur statut de réfugié. Cette situation dite “d’urgence” avait été décidée par le gouvernement fédéral, au plus fort de la crise migratoire.

Huit mois plus tard, en juillet 2023, le centre est redevenu un centre définitif et les tentes sont en cours de démontage. “Une excellente nouvelle pour les bénéficiaires mais également pour nos bénévoles, qui vont pouvoir reprendre les accompagnements sociaux, médicaux, ou encore juridiques rendus possibles par des séjours plus longs”, explique le porte-parole.

À l’heure d’écrire ces lignes, 260 demandeurs d’asile habitent les lieux. Ils y séjournent, en moyenne, 15 mois, le temps de la procédure de demande de protection internationale.