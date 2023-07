Liège : Il détenait 7 kg de cannabis

Les inspecteurs ont découvert qu’il détenait également environ deux kilos de cannabis. Une perquisition a donc été ordonnée à son domicile. Les policiers ont alors mis la main sur cinq kilos supplémentaires de stupéfiants ! Interrogé, le suspect a donné une version peu claire des faits. Il a expliqué qu’une personne dont il ne connaît pas l’identité était venue à sa rencontre alors qu’il se trouvait dans un café. Ce dernier lui aurait demandé de garder cette drogue pour son compte. Cet inconnu n’a jamais pu être identifié.

Acquitté pour certains faits

Labinot a comparu détenu devant le tribunal correctionnel. Il a avoué avoir détenu les stupéfiants, mais pas d’en avoir vendu. Me Zevenne, à la défense du prévenu a expliqué que la compagne de son client était souffrante et qu’elle avait besoin de la présence de son compagnon. Il a plaidé l’acquittement pour le séjour illégal en estimant que son client entrait dans les conditions pour se trouver sur le territoire. Il a également plaidé que l’enquête n’avait pas permis de déterminer que son client aurait fait partie d’une association de malfaiteurs. Le tribunal a partiellement suivi la plaidoirie de Me Zevenne et a acquitté son client concernant la participation à une association de malfaiteurs et le fait de se trouver en séjour illégal sur le territoire. Le tribunal a estimé que Labinot avait bien vendu des stupéfiants. Il a ordonné la confiscation de la somme en liquide saisie sur lui lors de son arrestation.