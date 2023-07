Waremme décide de geler les demandes de permis pour de nouveaux lotissements

Trois gros lotissements, qui ont déjà reçu leurs permis d’urbanisme, verront bien le jour à Waremme: le PCA Saint-Éloi (580 logements), Matexi Fond d’Or (234 logements) et Avillas Joseph Lemaire (69 logements), ce qui représente près de 3 000 nouveaux habitants qui arriveront ces prochaines années. Ceux-là pourront bel et bien être construits puisque, comme le dit le bourgmestre, Jacques Chabot, "les projets qui ont déjà reçu leurs permis ne sont pas concernés par ce moratoire. On ne va pas refuser maintenant ce qu’on a déjà accepté."

"OK aux constructions individuelles et aux rénovations"

Pas d’inquiétude non plus pour celles et ceux qui possèdent des terrains et qui souhaitent y construire une maison. "Les demandes pour des constructions individuelles ne sont pas concernées par le moratoire, rassure l’échevin Rigot. Idem pour les demandes liées à la rénovation d’un bien ou pour la création d’appartements dans un immeuble déjà existant", pour autant qu’elles respectent le code. Les demandes pour constructions commerciales ou industrielles ne sont pas non plus concernées, puisqu’il ne s’agit pas ici d’urbanisation.

À l’avenir, pour limiter l’urbanisation, pourrait-on voir Waremme grandir… à la verticale, et donc, voir émerger de hautes tours ? "On a une limite autorisée d’étages pour les buildings, qui est de six étages maximum, ajoute le mayeur. À part un qui fait sept étages, construit près de la gare il y a plusieurs décennies, on n’a pas à Waremme de très hauts immeubles et ça n’arrivera pas."

La position d’Hervé Rigot à ce sujet, d’ailleurs, c’est de "garantir un certain cadre de vie aux Waremmiens mais aussi le bien-être et la mixité. On n’a rien à gagner à voir arriver 5 000 habitants supplémentaires. La ville mais aussi ses services ne sont pas extensibles à l’infini. C’est aussi la raison pour laquelle on dit “ stop ” aux lotissements ; qu’on fait une pause."