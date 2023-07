Ce fonctionnaire de 56 ans, habitant le quartier de Naimette Xhovémont, a adhéré au parti amarante en 2018. "Je remercie les membres pour leur confiance mais c’est collectivement que nous allons devoir nous retrousser les manches pour apporter à DéFI une nouvelle dynamique sur Liège", a réagi le nouveau Président.

Pour DéFI, Liège fait partie des priorités en vue des élections communales d’octobre 2024 et ce, même si le parti amarante est bien plus présent en région bruxelloise qu'en Wallonie. "Je suis persuadé que nous avons une place à prendre en Cité ardente, les liégeois.es veulent du changement et peuvent être séduits par notre approche qui allie bon sens, rigueur et éthique. Nous pouvons représenter une voie alternative aux partis traditionnels. De nombreux citoyens en ont marre des promesses non tenues et, en même temps, ne veulent pas succomber aux sirènes populistes de l’extrême gauche", souligne Aubry Meyers.

Récrutement

Les membres ont également élu Ivana Peterkova comme nouvelle secrétaire de la section locale liégeoise. Cheville ouvrière de DéFI Jeunes, Ivana Peterkova est très active dans le tissu associatif en portant des projets de cohésion sociale et d’interculturalité. Elle sera le fer de lance de DéFI pour faire le lien avec la Jeunesse.

Enfin, dans la foulée de son élection, Aubry Meyers a désigné Michael François comme porte-parole. Cet ancien journaliste pourra apporter son expérience politique, lui qui fût conseiller communal à la ville de Bruxelles (2012-2018) ou encore conseiller politique au cabinet de Fabian Maingain, actuel échevin bruxellois.

L’objectif prioritaire des prochains mois sera de recruter de nouveaux membres et sympathisants qui auront à coeur de parcourir les quartiers de Liège pour rencontrer et convaincre les citoyens. "Cela passera aussi par un effort de pédagogie pour expliquer que le parti n’est pas bruxello-centré et que notre vision de société peut vraiment apporter un mieux pour Liège", conclut la locale de DéFI Liège.