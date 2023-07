Fexhe-le-Haut-Clocher : Il fabrique des engins explosifs !

Heureusement, ses tentatives n’ont pas créé de trop gros dégâts, mais on est passés à deux doigts d’un drame. En effet, une personne aurait pu se trouver dans la voiture au moment de l’explosion. La police a été appelée lors des deux incendies, mais aussi le service de déminage de l’armée belge ! Le capitaine des services de SEEDEE-DOVO de l’armée belge a estimé que l’engin trouvé le 11 mars dernier était destiné à s’enflammer et potentiellement mettre le feu. Il n’a pas été compliqué de trouver l’auteur de ces faits puisqu’il a également harcelé la dame et son nouveau compagnon entre le 24 décembre 2022 et le 13 mars dernier. De plus, des objets similaires à ceux ayant servi à confectionner les engins explosifs ont été retrouvés à son domicile. “J’ai mis une vieille batterie, parce que je savais que ça n’exploserait pas”, a expliqué le prévenu qui a comparu détenu. “Mon but n’était pas de tuer.”

Il accuse son ex !

Interrogé sur ses connaissances dans les explosifs, Éric a expliqué qu’il n'en n'a pas. “J’ai regardé des vidéos sur Internet pour apprendre comment les faire. Mais comme je ne sais pas bien lire, ni écrire, cela n’a pas totalement fonctionné.” Un élément qui a d’autant plus inquiété le tribunal puisque dans ses conditions, les risques d’accident étaient démultipliés. L’homme a prétendu que c’était son ex-compagne qui avait voulu faire tuer son actuel petit ami. Il a même prétendu qu’il voyait très régulièrement la dame pendant que son nouveau compagnon travaillait.

Une version qu’il n’avait jamais donnée auparavant. Le tribunal n’a pas cru à ses versions. “Il n’est pas vraisemblable qu’alors qu’il se dit toujours prêt à se réconcilier avec elle, elle ait, si elle en avait assez de son nouveau compagnon, comme le prévenu le soutient, préféré envisager de le faire tuer ou à tout le moins de l’effrayer, plutôt que de retourner simplement chez son ex-mari qui l’attendait les bras ouverts…”