Hannut : Le proxénète écope de sept ans de prison

Ainsi, Michaël D s’adresse à elle d’une manière ordurière et irrespectueuse. Il les insulte, les rabaisse et les critique de la pire manière qui soit. Après leur avoir fait subir ses foudres, il sait jouer avec leurs sentiments en leur montrant ce qui pourrait s’apparenter à de l’affection. Il joue avec leur attachement et les fait entrer en concurrence. Alors qu’elles ont des revenus confortables issus de leur activité de prostitution, elles sont soit endettées, soit obligées de demander l’autorisation de subvenir aux besoins de leurs proches.

Sous emprise

L’une d’elles a même dû lui demander l’autorisation de manger une chips ! Leurs faits et gestes sont complètement surveillés par leur proxénète qui a placé des caméras dans tous les salons et dans les habitations. L’intéressé se rendait souvent devant les lieux de prostitution des dames. Elles devaient porter une oreillette dans laquelle l’intéressé leur donne des ordres sur la manière de mener leurs activités avec leurs clients ! Après les avoir surveillées, il ne cesse alors de les insulter et de critiquer la manière dont la passe s’est déroulée. L’une d’elles demandait l’autorisation pour aller aux toilettes ou encore pour partir de la vitrine pour pleurer…

L’homme, chez qui les enquêteurs ont retrouvé de l’explosif et des armes, a déclaré qu’il n’hésiterait pas à s’en servir. Les deux femmes, sous emprise, sont également victimes de violences. Mickaël D a notamment indiqué à une des dames : “On va arriver au moment où je vais encore te tabasser.”

Selon l’intéressé, il n’était pas d’accord à la base que sa compagne se prostitue. Cette activité a démarré après un accident de moto qu’il a eu en 2015. Ce dernier a tenté de rester sur la mutuelle, mais le parquet a souligné qu’il avait été déclaré apte au travail. “Après, j’étais libertin, c’est un travail comme un autre”, a-t-il estimé. “Je n’ai jamais forcé une femme à travailler.” Des déclarations contredites par les nombreux et odieux messages orduriers, culpabilisants et insultants qu’il envoyait aux deux dames. “C’est ma manière de parler”, a-t-il tenté de justifier. Une déclaration démentie par le parquet qui a souligné que l’intéressé ne s’adressait de la sorte qu’à ses compagnes et ses enfants… Mes Uerlings et Balaes ont assuré la défense de Mickaël D lors de son passage devant le tribunal.