Le Théâtre Proscenium à Liège a besoin de soutien

Portes coupe-feu, panneaux antifeu, révision de l’installation électrique, modernisation de la cabine de régie, ou encore installation d’un chauffage central, les travaux sont nombreux et, surtout, ils coûtent. Le coût total du chantier est d’ailleurs estimé à 100 000 euros. Une somme conséquente que l’ASBL ne peut débourser.

C’est pourquoi elle lance une campagne de financement participatif. L’objectif ? Récolter 20 000 euros, de quoi contracter un prêt bancaire, nécessaire à la rénovation des lieux.

Le Théâtre souhaiterait commencer les travaux le plus tôt possible, pour espérer terminer le chantier début de l’année 2024 et rouvrir ses portes vers le mois de mars. La campagne prendra fin le 15 septembre prochain et les dons supérieurs à 40 euros sont déductibles à 45 % des impôts.