Participez au grand nettoyage d’été dans les quartiers et cités d’Ans, Alleur, Loncin, Xhendremael et Awans

Vous recevez alors un “kit nettoyage” (gants, sacs, etc.) et avec vos amis, vos voisins ou en famille, vous nettoyez l’espace public près de chez vous.

Voici les lieux et dates de rendez-vous : Dimanche 16 juillet, cité Lonay à Ans (phase 1), rendez-vous au Santi à 14h, dimanche 23 juillet, cité du Bourdon à Xhendremael, rendez-vous à l’agora à 14h, dimanche 30 juillet, cité des Saules à Awans, rendez-vous au terrain de basket à 14h, dimanche 6 août, cité Lonay a Ans (phase 2), rendez-vous au Santi à 14h, dimanche 20 août, cité champ d’Aviation à Ans, rendez-vous à l’agora à 14h, samedi 26 août, cité Vandervelde à Loncin, rendez-vous à l’agora couvert à 14h, dimanche 27 août, cité Al’Trappe à Alleur, rendez-vous au terrain de sports à 14h, dimanche 3 septembre, cité des Charrons à Loncin, rendez-vous à 14h sur la placette, dimanche 10 septembre, ancienne cité des Français à Ans, rendez-vous sur le parking Colruyt à 14h.

”Un prix d’une valeur de 50 euros est prévu pour récompenser les plus assidus. Peu importe où et avec qui… Remplissons les poubelles, Les cités ansoises seront plus belles !”, se réjouissent Patrice Lempereur, président de Récipro-Cités et Christopher Gauthy, Vice-President.

”Un parcours différent sera attribué à chaque groupe ; le port des gants est obligatoire, rassemblement des groupes après le ramassage est à éviter, les déchets seront placés directement dans le sac adéquat (PMC ou tout-venant) afin d’éviter une manipulation ultérieure et les sacs seront fermés directement après l’opération de ramassage”, explique le président.

Ces actions citoyennes sont organisées par l’ASBL Récipro-Cités, à l’initiative de son Président Patrice Lempereur, de Christopher Gauthy, Rachid Nafrak et Magali Rizzi, Zoé Ista Slangen et Anaïs Remiche, avec le soutien des bourgmestres d’Ans et d’Awans Grégory Philippin et Thibaut Smolders.