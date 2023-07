Une plateforme qui donne la parole aux Herstaliens atteints d’un handicap

Trois ou quatre fois par an, les autorités rencontreront les personnes qui le souhaitent et discuteront des aménagements nécessaires pour améliorer leur quotidien. “L’objectif est que chacun puisse exprimer ses idées”, indique l’échevine. “À la suite des réunions, les services de la Ville évalueront la faisabilité et la mise en pratique des projets proposés”, ajoute-t-elle.

La décision de se réunir “seulement quelques fois par an n’est pas anodine, explique Bojana Visic. De cette façon, nous pouvons apporter des solutions concrètes en réponse aux problématiques abordées à la réunion précédente”. La première réunion, organisée en avril dernier, a déjà permis de soulever plusieurs points chers aux riverains, comme les emplacements PMR devant chez eux, ou la réinstallation d’un banc, qui avait été enlevé pendant les travaux en avril dernier, devant le cimetière de Vottem.

Selon l’échevine, “certaines personnes n’ont pas forcément de projet en tête, mais viennent pour discuter et pour trouver un soutien moral quelconque. Le but c’est de créer un lieu de partage où tout le monde se sente bien”.

Un label pour 2024 ?

Récemment, la Ville de Herstal a également engagé un “handicontact”, une personne formée par l’AVIQ pour représenter un relais entre les citoyens porteurs d’un handicap, les personnes ayant un enfant porteur d’un handicap, et l’administration. Il est chargé d’informer et d’orienter les personnes dans leurs questionnements.

Avec ces deux initiatives de personne de contact et de groupes de discussion, la Ville de Herstal espère montrer l’exemple en matière d’inclusivité et, peut-être, obtenir le label Handicity. Attribué tous les six ans, ce label vise à encourager les communes qui travaillent, “selon leurs moyens et leurs réalités de terrain, pour l’intégration des personnes handicapées dans les facettes de la vie communale”. Les résultats seront annoncés dans le courant de l’année 2024. Au total, 126 communes ont déposé leur candidature pour espérer recevoir cette reconnaissance de leur travail vers plus d’inclusivité.