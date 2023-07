Verviers : Il violente sa femme enceinte

Cette dernière semble sous emprise selon le personnel hospitalier qui s’est retrouvé à son contact lors de sa grossesse. Une analyse partagée par le parquet général car la jeune femme nierait l’évidence. L’avocate générale craint qu’une nouvelle scène de coups se termine tragiquement pour cette dame qui ne semble pas se rendre compte du danger qu’elle court.

Alcool et cocaïne

Nedjip qui admet consommer de l’alcool et de la cocaïne a été notamment condamné en 2021 puis en 2022 pour avoir commis des faits de violence conjugale. Il a d’abord bénéficié d’un sursis à une peine de 12 mois de prison. La justice s’est montrée ensuite moins clémente en lui infligeant une peine de 18 mois de prison ferme. Il est sorti de prison en février 2022 après seulement cinq mois de détention.

Dès septembre 2022, il violentait sa compagne. Le fait qu’elle soit enceinte ne l’a même pas arrêté ! La jeune femme a subi une incapacité de travail. En octobre 2022, il s’est montré agressif avec le personnel de la clinique où la dame était prise en charge. Nedjip a fait un scandale. L’équipe s’est interrogée sur le fait que sa compagne était frappée et sous influence. En novembre 2022, il lui a fait subir une nouvelle scène de coups ayant entraîné une incapacité de travail de sept jours ! Il a été remis en prison. Il est actuellement sous la surveillance d’un bracelet électronique. Un des frères de l’intéressé a refusé de l’accueillir chez lui parce que selon lui, il est tout le temps alcoolisé et drogué.

Mais ce qui motive son refus, c’est surtout que personne ne parvient à le gérer dans la famille… “J’avais consommé et je m’en suis pris à quelqu’un qui n’arrivait pas à se défendre”, a indiqué le prévenu qui avait décidé de sortir ses plus beaux regrets devant les trois magistrates du siège. La présidente ne s’en n’est pas laissé conter. “Mais vous avez fait exactement la même chose à votre précédente compagne”, s’est-elle indignée. Me Alexandre de Fabribeckers, qui assure les intérêts du prévenu, a expliqué tous les antécédents familiaux de son client. Il a souligné que sa famille le soutenait. Il a plaidé le sursis le plus large. La cour rendra son arrêt en août prochain.