10 ans d’épiscopat pour l’évêque de Liège, Mgr  Jean-Pierre Delville

Je suis très heureux parce que j’ai pu développer beaucoup de choses pendant ces 10 ans, comme les unités pastorales qui regroupent les paroisses. On a pu avoir partout des unités pastorales bien fournies. Et nous avons fondé, à l’évêché, un service d’accompagnement des prêtres, des diacres et des laïcs. Donc dès qu’il y a un burn-out, une maladie, un problème de conflit, il y a une équipe bénévole spécialisée qui intervient de manière très professionnelle et discrète. De cette manière, on permet une liberté de la parole à ceux qui sont en difficulté. Grâce à cela, nos équipes sont mieux équilibrées, c’est une belle réalisation. C’est l’ancien vicaire général, Alphonse Borras, qui avait lancé ces unités pastorales et c’est le nouveau vicaire général Éric de Beukelaer qui a lancé l’accompagnement.

La présence des femmes a-t-elle augmenté ?

On a eu la chance d’engager pas mal de femmes dans l’activité pastorale. Dernièrement, nous avons une dame qui s’apprête à devenir canoniste, c’est-à-dire spécialiste en droit de l’Église. […] C’est une joie pour moi que ces personnes aient pu être nommées. Avant, il n’y avait que des hommes dans ce genre de service car on ne pouvait engager que des prêtres. Maintenant, pour les postes de traitement, les laïcs bien formés (NDLR: à savoir qui n’ont pas de fonction religieuse) peuvent intégrer ces services. Cela nous permet de féminiser l’encadrement des paroisses ou des services comme les aumôneries. C’est une manière d’être entouré de personnes plus spécialistes qu’un prêtre. Par exemple pour l’économat de l’évêché, nous avons deux personnes qui sont compétentes dans la gestion et les finances. Je sens de cette façon qu’au niveau de mon entourage, il y a eu beaucoup de progrès depuis le début grâce à ce développement de laïcs responsables.

Quel événement vous a particulièrement marqué ?

L’assemblée du diocèse concernant la catéchèse, à savoir la transmission de la foi aux enfants et aux adultes. Nous avons entrepris une grande enquête afin de savoir si nos méthodes devaient être modifiées ou modernisées. Nous voulions qu’il y ait une implication des parents/adultes et des enfants. Nous voulons que ces deux moments distincts soient liés à des célébrations communes, de messes ou de rencontres liturgiques dans les paroisses. Les résultats nous ont orientés dans la création de deux groupes: un pour les parents et un autre pour les enfants. Et tout le monde se rejoint après pour la messe. Comme cela, l’enseignement n’est pas séparé de l’enseignement liturgique. Les parents sont aussi impliqués dans une formation afin de ne pas être décrochés de ce que les enfants apprennent. C’était un très beau moment d’orientation, qui a permis un nouveau dynamisme.

Après 10 ans en tant qu’évêque de Liège, Mgr Delville continue à créer des ponts entre les différentes communautés religieuses. ©© EdA LABEYE Philippe

C’est important de se remettre en question ?

Oui, c’est un peu un principe et en impliquant le maximum de personnes possible. Dans le même esprit, nous essayons actuellement la démarche synodale mise en place par le pape François, c’est-à-dire le fait de se réunir pour marcher ensemble. Nous repensons les aspects de la vie de notre diocèse afin qu’il soit davantage participatif, pour partager les responsabilités. Nous avons reçu 3 000 réponses. Grâce à cette enquête, nous allons créer un conseil pastoral des laïcs. C’est comme un petit parlement qui sera créé, début septembre ; une chambre de réflexion, en d’autres termes.

Il y a d’autres projets ?

Nous avons lancé "objectif 2020". L’idée était de réfléchir à l’avenir des bâtiments d’église. Nous avons réuni les autorités publiques, les fabriques d’églises, le curé et son équipe pastorale, ainsi que des personnes du quartier et du voisinage pour leur demander leur avis. Grâce à cela, on a pu trouver quelques utilisations mixtes comme à Dolembreux (Sprimont). On a créé deux salles de réunion dans l’église. Dans l’arrondissement verviétois, on vient tout juste de s’arranger avec les orthodoxes afin qu’ils puissent occuper l’église Saint Jean-Baptiste (NDLR: dans le quartier d’Hodimont, rue de la Chapelle à Verviers) car le quartier n’était plus fréquenté par la communauté catholique. C’est un exemple de répartition des activités.

"Nous avons été un diocèse pionnier"

La population est-elle toujours aussi solidaire malgré les différentes crises ?

J’ai constaté une capacité de résilience face aux crises que nous avons vécues. Face aux inondations, il y a eu la solidarité. On sent qu’il y a eu des liens nouveaux qui se sont créés. […] J’ai constaté, dans certaines communautés chrétiennes, une activité forte dans le drame des inondations.

Avez-vous constaté un changement de mentalité ?

Il y a un certain changement de mentalité dans l’accueil de la diversité. Nous avons été un diocèse pionnier pour faire un moment de prière prévu pour un couple homosexuel qui se marie civilement. Nous avons dit que l’Église catholique ne faisait pas de mariage homosexuel mais elle peut faire un moment de prière pour porter le couple dans la prière et créer la fête avec la communauté. Peut-être que ça n’existait pas autrefois parce qu’avant, les homosexuels étaient marginalisés et ils ne pouvaient pas avoir une vie de couple, je dirais publique. On le fait pour les couples qui manifestent un projet de fidélité pour toute la vie, pas simplement pour une union temporaire.

Avant même que j’arrive comme évêque, on a aussi fait une bénédiction pour les divorcés qui se sont remariés. C’est le cas où la nouvelle union ne cause pas de dommages à la personne divorcée, aux enfants.

Mgr Delville se réjouit des projets et des rencontres, de tout ce qui a émergé durant son épiscopat en tant qu’évêque de Liège. ©EdA LABEYE Philippe

Nous avons aussi créé une commission pour le dialogue interreligieux. À Verviers, on a fait des échanges de visites entre les communautés musulmane et chrétienne. Nous sommes allés visiter les mosquées en tant que catholiques et les musulmans sont venus visiter les églises. À chaque rencontre, nous avons accueilli les personnes, expliqué ce qu’on faisait et échangé le verre de l’amitié. Chaque année, j’offre un repas de rupture du jeûne aux musulmans. Je me souviens lorsque j’ai visité une mosquée à Verviers. Au même moment, se déroulait l’opération antiterroriste (en 2015, rue de la Colline), j’étais au cœur de l’événement ! Nous essayons d’avoir un dialogue régulier avec les musulmans.

Nous avons aussi une diversité dans nos célébrations. Nous en avons sous la forme ancienne de la liturgie, en latin, aussi bien à Verviers qu’à Liège. Nous souhaitons qu’il y ait des choses traditionnelles et nouvelles. Nous voulons qu’il y ait une capacité du respect des gens, même dans des diversités de situations, dans des idéologies parfois différentes. L’essentiel est qu’on se comprenne dans les activités, dans les prières, dans les célébrations que l’on donne même si on a des sensibilités différentes.

Cette notion de dialogue dans la pluralité, je trouve que ça évolue positivement. Ça m’a marqué durant mon épiscopat.