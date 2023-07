Des cafés de l’emploi pour la réinsertion professionnelle

Depuis plusieurs années, le CPAS d’Oupeye emploie un job coacher, une personne formée pour favoriser la réinsertion professionnelle des bénéficiaires du revenu d’intégration. Un accompagnateur disponible pour aider ces chercheurs d’emploi à “avoir toutes les clefs en main pour y arriver”, indique le CPAS. Les Oupéyens étaient très motivés avant la crise du Covid mais, maintenant, “ils sont un peu plus frileux à l’idée de participer au programme des Cafés de l’emploi”, explique le centre. “Les années passées, ce programme fonctionnait super bien et nous avions un pourcentage de réussite très élevé pour ceux qui allaient jusqu’au bout du processus, indique une responsable du projet. Nous aimerions que le module retrouve son succès et son taux de participation d’antan”. C’est pourquoi le CPAS a décidé de mettre son programme en avant et de tenter d’attirer les foules via une vidéo de présentation du module.