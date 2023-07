La marche à suivre est simple : conservez le ticket spécialement créé pour l’opération et obtenu lors de vos achats auprès des différents marchands. Ensuite, inscrivez-y vos coordonnées complètes et, enfin, placez-le dans l’urne prévue à cet effet. L’urne se trouve au stand du boucher Gérardy. Un tirage au sort aura lieu chaque mois pour sélectionner les gagnants. Au total, entre 3 et 5 chèques seront distribués.

Contrairement aux chèques commerce, qui peuvent s’utiliser dans les magasins de Herstal participants, ces chèques peuvent exclusivement être dépensés auprès des marchands ambulants présents sur le marché de Vottem. L’opération, qui a commencé le 11 juillet dernier, se déroulera tout l’été et peut-être au-delà. Cependant, rien n’est moins sûr. Alors, ne tardez pas à tenter votre chance.