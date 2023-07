Grâce-Hollogne : un fou du volant met en danger les riverains

Un fou du volant a été interpellé par la police, jeudi soir, dans les rues de Grâce-Hollogne. À toute vitesse, l’homme zigzaguait, brûlait des feux rouges, roulait à contresens, dépassait la limite de vitesse, commettant ainsi de nombreuses infractions de la route. Il a d’ailleurs mis un certain nombre de piétons en danger, qui ont dû s’écarter in extremis de son chemin, et des véhicules, qui ont dû rapidement freiner pour éviter la collision.