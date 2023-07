Cette dramatique fin de parcours était malheureusement prévisible vu l’absence d’investisseurs privés intéressés par le fait d’injecter de l’argent dans cette entreprise sérésienne spécialisée dans la fabrication de couronnes et de bandages métalliques, mais aussi d’anneaux et de pneus en acier sans soudure, à destination notamment des éoliennes offshores.

L’entreprise a été rachetée en 2020 par le fonds d’investissement allemand Callista Private Equity. Celui-ci avait alors présenté un plan d’investissement pour moderniser les outils acquis et les rendre compétitifs. Une promesse non tenue. Au bout de deux ans, l’entreprise sérésienne s’est retrouvée dans une situation difficile au point de pousser la direction à mettre celle-ci en liquidation volontaire en septembre dernier, avec l’idée de retrouver un repreneur.

Mais la mariée n’est pas très séduisante puisqu’elle est fortement handicapée par le manque d’investissement ce qui nuit à sa compétitivité dans un marché ou les concurrents sont de plus en plus nombreux. Du coup, malgré les multiples contacts menés, à l’initiative du management, des liquidateurs ainsi que de la Région, pour trouver des repreneurs, rien n’a abouti.

Minimiser l’impact social

En fait, au fil de ces contacts, neuf groupes belges et internationaux se sont penchés sur ce dossier, sans le finaliser. Au niveau belge, John Cockerill, dont on connaît les ambitions dans la production d’hydrogène, a examiné à deux reprises le dossier en profondeur, et a fini par y renoncer. Les raisons avancées sont la non-compétitivité de l’entreprise sur le marché de l’éolien, et le surcoût par rapport à une autre technologie (le ceintré soudé) pour le marché de l’hydrogène. Par ailleurs, les besoins en investissement (CAPEX) sont extrêmement importants par rapport à des perspectives très incertaines de rentabilité.

Le groupe Capaul a ensuite examiné le dossier et n’a pas finalisé non plus pour des raisons globalement identiques.

”Tous les efforts possibles ont été réalisés au cours des derniers mois, que ce soit au niveau de la Région, notamment à travers Wallonie Entreprendre, des liquidateurs, du management et des syndicats”, regrette le ministre wallon de l’Économie, Willy Borsus. “Cependant, devant ces avis convergents d’industriels confirmés sur les perspectives de cette société et leur refus d’investir, et au vu des règles européennes en matière d’aide d’état, les outils publics de financement ont dû malheureusement constater que leurs conditions d’intervention n’étaient pas remplies”.

Le coup est rude pour les 75 travailleurs qui n’ont qu’un seul (petit) espoir. “Wallonie Entreprendre examine actuellement les opportunités d’emploi au sein des entreprises de son portefeuille afin de minimiser au maximum les pertes nettes d’emplois”, conclut le Ministre. En attendant, la procédure de licenciement collectif des travailleurs est lancée.