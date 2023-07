"La nouvelle population qui déambule seringue à la main agresse nos clients": le restaurant Trattoria Maccheroni ferme ses portes à Liège

"Si notre obstination, notre passion et notre envie, nous ont permis de passer à travers une succession d’embûches et d’événements imprévus, aujourd’hui la trattoria est contrainte de passer à une autre étape de sa vie et de son développement", peut-on lire sur la page Facebook du restaurant. Le patron avance ensuite toutes les raisons qui ont motivé son choix de fermer les portes de l'établissement à Liège: la crise du Covid, la pénurie de personnel, l'augmentation des prix de l'énergie et le fait que son autre restaurant à Tilff, Polpo, a été détruit par les inondations trois semaines après son ouverture. Mais ce n'est pas tout: les travaux du tram et la présence de toxicomanes dans le quartier ont achevé de convaincre l'équipe du Maccheroni.

"Tout au long de ce chantier chaotique (du tram, ndlr), nous sommes passés au-dessus des coupure de gaz et des inondations de cave, nous sommes passés au-dessus des débordements d’égouts à cause d’erreurs humaines, au-dessus des ouvertures de trottoirs non signalées empêchant les clients d’accéder au restaurant… Mais notre décision de partir vers d’autres horizons, cela a été cette nouvelle insécurité du quartier, cette nouvelle population qui déambule seringue à la main (ou dans le bras) et qui agresse nos clients et notre personnel", écrit encore l'équipe du restaurant, qui ne veut pas que son métier devienne "un métier à risque".

"Aujourd’hui, quitter le centre de Liège n’est plus un choix mais une obligation. Cette décision nous la prenons pour un mieux et pour mieux revenir", conclut le patron, qui ne baisse pas les bras et cherche dores et déjà un nouvel endroit où continuer à accueillir ses clients.