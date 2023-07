Liberty Steel : les choses s’accélèrent

Et les choses ne s’arrêtent pas là puisqu’une rencontre a eu lieu ce mardi entre le Ministre régional wallon Willy Borsus, les organisations syndicales et deux membres de la direction locale de Liberty. Là, les propos des responsables wallons étaient plutôt rassurants, puisque Wallonie Entreprendre (WE), le bras financier de la Région wallonne a expliqué considérer Liberty Galati comme une entreprise structurante qui est capable de générer un Ebitda (le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de 200 millions par an.

Dans ce cadre comme cela fut évoqué lors des discussions au moment de la reprise, un prêt hypothécaire de 20 millions est toujours en discussion. Wallonie Entreprendre en aurait accepté le principe mais ne veut pas prendre de risque financier. Dans cette optique, Wallonie Entreprendre voudrait donc des garanties. Un principe que Galati aurait accepté en mettant les deux chaînes de galvanisation flémalloises comme garantie. En clair, si Galati venait à faire défaut, les Galva 4 et 5 appartiendraient alors à la Région wallonne. Si tout se passe comme espéré, les fonds seraient disponibles à la fin du mois d’août et un redémarrage de la Galva 5 est espéré pour la mi-août. Afin de remplir au plus vite le carnet de commandes un nouveau responsable commercial a été nommé

Décision réformée

Pour rappel, le 21 juin dernier, la Cour d’Appel de Liège avait réformé la décision du Tribunal de l’entreprise et autorisé la reprise de Liberty Steel par Liberty Steel Galati (Roumanie). Explications et rétroactes :

Fin avril, le Tribunal de l’Entreprise de Liège a pris la décision de rejeter les offres des trois candidats à la reprise de Liberty Steel. Deux de celles-ci avaient été émises par le sidérurgiste ArcelorMittal (qui voulait reprendre 127 travailleurs) et par le consortium NLMK/Marcegaglia (qui concernait 97 personnes), deux offres partielles qui ne concernaient que le site de Flémalle. La troisième offre était déposée par Liberty Steel, via sa filière roumaine Liberty Galati, pour l’ensemble des actifs et des 582 travailleurs. Le tribunal n’a retenu aucune des offres, considérant les deux premières discriminatoires et la troisième parce que Liberty Galati n’apportait pas les garanties nécessaires. Liberty Galati a fait appel de cette décision et a donc obtenu gain de cause devant la Cour d’Appel de Liège.