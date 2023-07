Saint-Nicolas : Il fonce en voiture sur l’adolescent !

Au départ, les policiers se trouvaient sur place recueillir des éléments relativement à un vol avec violences dont Sébastien, un autre adolescent, avait été victime quelques heures plus tôt. Des agresseurs lui ont volé son téléphone. La suite d’enquête a permis de révéler qu’il existait un lien entre les deux faits ! Sébastien a expliqué aux policiers que, suite au vol avec violences dont il avait été victime quelques heures plus tôt, lui et Eric avaient fait le tour du quartier à bord du véhicule conduit par ce dernier. Sébastien a indiqué qu’il a aperçu Anthony circulant sur son vélo et qu’il l’a reconnu comme étant un de ses agresseurs. Sébastien a précisé qu’Eric a percuté le vélo d’Anthony au niveau de la roue arrière, ce qui a entraîné la chute du garçon.

Pendant ce temps, les services de police se sont rendus chez Eric où ils ont constaté la présence d’un véhicule Mercedes portant l’immatriculation française stationné dans la rue. Les intervenants ont constaté que ce véhicule présentait des dégâts à l’avant. Ils ont découvert des traces de frottement récentes ressemblant au passage d’un linge sur la carrosserie au niveau du capot. Eric a été interpellé et entendu sur les faits. Il a confirmé s’être retrouvé au volant de son véhicule avec son beau-fils, Sébastien, comme passager en vue de rechercher les auteurs du vol avec violences dont celui-ci avait été victime. Il a également admis avoir aperçu Anthony sur son vélo.

Selon lui, l’adolescent circulait face à lui. Il a expliqué avoir arrêté son véhicule et avoir saisi le jeune garçon par son tee-shirt, entraînant la chute au sol de ce dernier et de son vélo. Il a d’abord contesté avoir touché le vélo de la victime avec son véhicule puis, confronté à certains dégâts, il a indiqué l’avoir peut-être touché mais sans intention de le renverser… Il a remis aux policiers une photographie qui illustrait des dégâts à son véhicule en soutenant que ceux-ci remontaient à un accident qui s’était déroulé début janvier 2020 en France. Les policiers ont toutefois indiqué que des dégâts supplémentaires à ceux repris sur cette dernière photographie semblaient être présents sur le véhicule ce 13 mai 2020.

Ils ont confirmé l’acte volontaire

Eric a contesté le caractère volontaire du heurt entre le véhicule qu’il conduisait et le vélo d’Anthony. Il a précisé que, s’il avait touché la victime, il ne s’en était pas aperçu et que c’était sous le coup de la colère vu ce qu’il s’était passé avec son beau-fils. Mais selon le tribunal, il ne faisait aucun doute que le heurt avec le vélo était volontaire, notamment selon les déclarations du beau-fils de l’intéressé.

La victime a confirmé que l’automobiliste lui avait volontairement foncé dessus à vive allure et l’avait fait tomber. L’adolescent a démenti avoir participé à un quelconque vol avant ces faits. “Il convient de relever qu’aucun élément concret ne permet de rattacher Anthony à l’agression dont avait été la cible Sébastien”, relève le tribunal. “De toute manière, même si cela avait été le cas, cette implication n’était pas de nature à justifier les coups et les blessures occasionnés volontairement.” Près d’un an après les faits, Anthony souffrait toujours de douleurs à la palpation de la face antérieure de l’épaule droite et rencontrait une limitation des mouvements de cette épaule par rapport à la gauche. Le tribunal a estimé les faits établis.