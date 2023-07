Les faits ont été commis dans la nuit de 23 au 24 avril dernier. L’intéressé, un multirécidiviste, avait décidé de voler une Ford Fiesta. “Je voulais aller voir les filles à Saint-Trond.” Comme il n’a ni permis, ni voiture, il a décidé de voler un véhicule à une personne qui en avait sans aucun doute besoin. Il a été interpellé le 25 avril 2023. Il circulait à Hoegaarden avec le véhicule volé lorsque les services de police ont eu leur attention attirée. “La police m’a remarqué et a voulu me contrôler. J’ai pris la fuite. J’ai réussi à les semer.”

En réalité Youssef n’a pas hésité à rouler sur un Ravel avec la voiture ! “Vous vous rendez compte si vous aviez croisé un piéton, un enfant par exemple”, lui a répondu le juge qui a tenté de le conscientiser. “Non, mais je klaxonnais. Puis, ce n’est pas pour me vanter, mais je conduis bien. J’ai l’habitude des voitures. Je suis fana de roulage”, a estimé le prévenu qui a déjà de nombreux antécédents judiciaires à sa charge, dont une grande partie de faits de roulage. Alors qu’il se pensait débarrassé des policiers, il a voulu reprendre sa route. “J’ai vu des motards arriver vers moi.”

Le véhicule conduit par Youssef s’est retrouvé sur un parking dont la sortie était bloquée par deux policiers. L’intéressé a ignoré les injonctions et a roulé en direction de l’inspecteur. Ce dernier a dû s’écarter pour éviter une collision ! “Un des motards s’est mis devant et l’autre derrière. J’ai redémarré mais je n’ai jamais foncé vers le motard. Je n’ai aucun fait de violence à ma charge. Je voulais me soustraire au contrôle, mais je n’aurais pas voulu blesser le policier. La police de Flandre ce n’est pas pareil qu’à Liège, ce ne sont pas des rigolos.” Le policier a pourtant expliqué qu’il avait dû faire un saut en arrière pour ne pas être percuté. Le tribunal a retenu la version du policier. Ce n’est pas le seul fait qui était à la charge de Youssef.

La faute des distraits…

Le 10 octobre 2022, l’intéressé a été contrôlé par les services de police à Alleur alors qu’il conduisait une camionnette Peugeot volée sur l’Esplanade de l’Avenir à Seraing dans la nuit du 7 au 8 octobre 2022. Interrogé sur la manière dont il s’était retrouvé au volant de ce véhicule volé, Youssef a avancé une explication selon laquelle ce dernier lui avait été confié par “un gars en training rouge”. Il n’a pas pu apporter plus de précision concernant cet homme mais a soutenu que c’était bien lui qui lui avait confié la clef de la camionnette. Il a indiqué qu’il n’avait rien à se reprocher concernant ce véhicule. Il a de nouveau nié l’infraction de recel lors de l’audience. Mais le tribunal a jugé que Youssef ne pouvait pas ignorer la provenance illicite de cette voiture. Il a également été reconnu coupable d’avoir volé des objets dans des véhicules stationnés. “Je consommais de la cocaïne. Je sortais de prison. Je n’ai jamais forcé une voiture. J’ai toujours volé dans des voitures ouvertes”, a-t-il tenté de minimiser. Devant les policiers, il avait pratiquement remis la faute sur les propriétaires qui oublient de fermer les véhicules !