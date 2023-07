Wanze : Ils ont mis sur pied une plantation de cannabis

Les intervenants ont découvert un sachet contenant 81,85 grammes de marijuana. Les policiers ont saisi le GSM du prévenu Mohammed. Ce dernier a expliqué qu’il était en séjour illégal sur le territoire et résidait depuis six ans dans la pièce où il a été arrêté. Il a affirmé vivre de petits boulots lui permettant de gagner 800 à 900 € par mois. Mohammed a soutenu que les stupéfiants étaient destinés à sa consommation personnelle. Il a nié être vendeur de stupéfiants même s’il a admis avoir déjà dépanné des tiers mais à titre gratuit. L’analyse du contenu du GSM saisi et les devoirs d’enquête qui ont découlé de cette analyse démontrent qu’il était effectivement impliqué dans des activités illicites en lien avec les stupéfiants. En exploitant son GSM, les enquêteurs ont en effet mis au jour de nombreux SMS et CHAT indiquant que l’intéressé s’adonnait à de la vente de stupéfiants. Karim avait autorisé Mohamed au-dessus du café. Lors de l’enquête, il est apparu que Karim était également impliqué dans le trafic de stupéfiants.

Photos compromettantes

Dans le GSM, la police a également retrouvé des photographies datant de mars à juin 2021 d’une culture de cannabis. Certaines photographies ayant été effectuées en activant l’option localisation de l’appareil, les enquêteurs ont pu déterminer qu’elles avaient été prises rue des Sucreries n° 9 à Wanze !

Le 3 août 2022, une perquisition a été diligentée. Dans une annexe de l’immeuble comportant deux étages, les enquêteurs ont découvert une plantation de cannabis. Le rez-de-chaussée se composait de deux pièces, une contenant 90 pots avec chacun un plant de cannabis desséché ainsi que tout le matériel nécessaire à la culture. L’autre pièce principale renfermait quant à elle des traces d’une ancienne culture. À l’étage, les policiers ont retrouvé 340 pots vides et le matériel nécessaire à la culture de cannabis. Plusieurs sachets de cannabis, pour un poids total de 4 790 grammes ont été retrouvés par les enquêteurs tant dans le corps de logis que dans l’annexe. L’électricité avait été pontée. Un des prévenus a admis que plusieurs récoltes avaient eu lieu. Les deux suspects se sont évaporés dans la nature. Le tribunal a également confisqué un total de 80 000 euros.