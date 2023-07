Inondations en Wallonie en 2021 : la ministre de l'Intérieur présente son approche globale des situations d'urgence et de crise

Les travaux ont abouti à la rédaction de recommandations et mesures concrètes pour développer les structures et les scénarios existants en matière de prévention, de préparation, d'intervention, d'évaluation et de rétablissement.

"Le rétablissement est un nouvel élément important de notre gestion de crise, qui ne doit plus être considéré comme un retour à la normale, mais bien comme une opportunité de mieux reconstruire et donc de rendre tous les acteurs plus résilients face aux crises futures. Ainsi, l'impact et les dégâts subis lors de situations d'urgence seront bien moindres", précise la ministre fédérale de l'Intérieur.

Pour les habitants des zones concernées, on considère désormais que l'impact du sinistre ne se limite pas aux inondations elles-mêmes. Est ainsi prise en compte la période de rétablissement, comprenant le démarrage effectif des travaux de déblaiement, la recherche de logements et la reconstruction.

Dans son plan pour une meilleure gestion de crise, qu'elle soumet aux autres partenaires du gouvernement fédéral, la ministre Verlinden prévoit la création d'une nouvelle fonction de "coordinateur rétablissement". Celui-ci prendra les premières mesures dès la phase de gestion de la situation d'urgence.

Les mesures envisagées concernent notamment l'identification des premiers besoins tels que l'accès au logement et à l'eau potable, mais aussi le rassemblement de tous les services compétents afin d'assurer une approche coordonnée de la phase de rétablissement. Le "coordinateur rétablissement" étant impliqué au moment le plus critique de l'urgence, il pourra proposer des solutions avec une meilleure compréhension de la situation.

La nouvelle fonction se conjugue avec une base que veut mettre en place la ministre Verlinden pour renforcer les partenariats dans différents domaines de compétence entre les communes, les provinces, les régions, les communautés et le niveau fédéral.

"La fragmentation des compétences et des responsabilités dans notre pays ne peut être un obstacle pour les victimes. Nous devons unir nos forces et coordonner nos efforts au niveau des secours, du rétablissement et du soutien continu à toutes celles et ceux qui en ont besoin", a déclaré ce samedi la ministre Verlinden, lors de sa visite à Chaudfontaine

Le plan proposé vise une plus grande professionnalisation de la gestion stratégique des crises avec l'apport de la commission d'experts composée de professionnels du terrain ou encore d'experts issus du monde universitaire.

En termes de logistique, un inventaire national de toutes les ressources disponibles doit permettre leur déploiement à partir des différents services qui les gèrent.

"Nous savons que d'autres crises surviendront. Je demanderai aux partenaires du gouvernement de soutenir mon plan afin que nous puissions renforcer la planification d'urgence et la gestion de crise dans notre pays, fournir l'aide attendue à nos habitants et apporter la contribution nécessaire pour que nos concitoyens et notre société soient plus résilients", a encore exprimé la ministre Annelies Verlinden.