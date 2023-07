Le camp des scouts de Modave est une première: ils vont aider la Croix-Rouge

L’an dernier déjà, les pionniers de Modave – les scouts de 16 à 18 ans – avaient choisi de partir en France lors des vacances d’été. Un camp tourné vers les autres puisqu’ils avaient aidé des villageois à réhabiliter leurs habitations. "Cette année, on a eu envie de faire la même chose, explique Justine Bourlioux, une des deux animatrices des pionniers. Mais on voulait le faire en Belgique et en lien avec les inondations." L’animatrice n’a pas hésité: elle a contacté la Croix-Rouge leur disant que "s’ils étaient intéressés, on était là". Un premier contact a eu lieu lors d’une rencontre organisée par la Fédération des scouts entre ses unités et différentes associations. C’est là qu’un contact entre les pionniers de Modave et la responsable de la Croix-Rouge pour la province de Liège s’est fait. Et un projet est né ; il se concrétise dès ce samedi. Les scouts se mettent à la disposition de la Croix-Rouge pendant les quinze prochains jours. Deux animatrices et cinq animés qui, tous, "ont envie de rendre service, explique Justine. Certains voulaient rendre des services plus manuels, d’autres de faire des rencontres et de mettre sur pied des activités. Et dans le planning des quinze prochains jours, on a les deux."