Projet Marwal de l’ULiège et du SPW : on teste à Crisnée la recharge maîtrisée des nappes phréatiques

Ce jeudi, les divers porteurs du projet se sont réunis à Kemexhe (Crisnée), sur un site de la CILE où un bassin est mis à l’essai. “La Wallonie est le château d’eau de la Belgique, avec 75 % de l’eau publique qui provient de ses souterrains”, introduit Serge Brouyère, chargé de cours hydrogéologie et géologie de l’environnement à la faculté des sciences appliquées de l’ULiège mais aussi responsable du projet.

”Depuis une vingtaine d’années, on constate une baisse progressive du niveau des eaux présentes dans les nappes. Un phénomène dû au réchauffement climatique.” Il convient toutefois de préciser qu’en Belgique, il n’y a pas d’urgence en la matière mais le consortium Marwal (constitué également du Cebedeau, de l’AIDE, la CILE, la SWDE, la SPGE mais aussi des bureaux d’études Raisô et Geolys). aspire surtout à anticiper une sécheresse à venir des nappes aquifères, au gré du climat qui se dégrade.

Un projet financé à hauteur de 500 000 €

Ok, mais pourquoi à Crisnée ? Parce que cette commune est située dans la craie de Hesbaye, région propice au stockage des eaux de par la nature de ses sols, “des sols poreux où l’eau peut se stocker et qui favorise aussi le drainage”. C’est aussi ici qu’est la plus grande réserve d’eau potable en région liégeoise et ce n’est pas pour rien que s’y trouve un bassin d’essai sur un terrain situé entre les rues Léon Mélon et Marguerite.

La recharge maîtrisée des nappes, comment ça marche ? “L’eau introduite peut provenir des eaux pluviales, des eaux usées traitées ou des eaux de surface. L’eau est introduite soit via des bassins d’infiltration, soit via des puits d’injection et de pompage dans la nappe phréatique”, commente Mathieu Veeckmans, ingénieur projet et agent traitant sur le projet Marwal pour la SPGE. “La technique de recharge maîtrisée des aquifères requiert une planification et une gestion rigoureuse pour garantir la qualité de l’eau. Car il ne faudrait pas non plus contaminer les nappes.”

Notons que ce projet est financé à hauteur de 500 000 € dans le cadre du Plan de relance wallon.