Seraing : Il se fait extorquer 600 euros

Le jour des faits, il a aperçu Dylan chez lui. Ce dernier est entré sans signaler sa présence. Ils ont discuté pendant deux heures. L’habitant l’a laissé dans le divan pour aller jouer à la console. Sans prévenir, son ami lui a donné un coup de couteau dans le bas du dos et puis un coup de couteau dans le thorax. La victime est tombée au sol. Dylan lui a alors demandé où se trouvaient ses économies. Terrorisé, l’habitant des lieux a remis à son agresseur 600 euros. La victime a subi une incapacité de travail de 11 jours. Dylan avait d’abord démenti être l’auteur des faits. Mais devant le juge d’instruction, il est revenu à de meilleurs sentiments. “Il me devait de l’argent. Il ne voulait pas me rendre l’argent alors je l’ai planté. Après avoir été planté, il m’a montré où se trouvait l’argent”. Dylan et un complice ont également commis un vol à l’étalage avec violence.

Il s’en prend aux personnes qui l’aident

Le 4 mars 2022, une assistante sociale au CPAS de Fexhe-le-Haut-Clocher, a déposé plainte à l’encontre de Dylan. Elle a accompagné le prévenu à partir de novembre 2020. À partir de la fin avril 2021, l’intéressé, qui bénéficiait d’un des logements d’insertion du CPAS, du revenu d’intégration sociale, d’un accompagnement social et d’une guidance budgétaire, s’est montré de plus en plus agressif envers elle afin d’obtenir de l’argent. Il a commencé à crier, proférer des injures, pousser la table et frapper sur celle-ci à l’occasion d’un entretien en salle de réunion. Son comportement était si agressif qu’il a nécessité l’intervention de plusieurs personnes. Il a adopté à plusieurs reprises des comportements de nature intimidante pour obtenir l’argent qu’il souhaitait.

Il s’est montré agressif lors d’un contact téléphonique avec une de ses collègues. Il a fait preuve d’agressivité verbale alors qu’elle-même et la directrice générale le confrontaient à sa consommation de drogues. Elle a fini par se retrouver en incapacité de travail. Dylan a nié les faits. Le tribunal a toutefois estimé le harcèlement établi.