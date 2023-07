Une bonne nouvelle pour le quartier du centre de la ville d’Ans, dit quartier du Plateau, où l’association exauce le souhait des citoyens de dynamiser leur quartier. L’association, présidée par la conseillère communale Christine Gaioni, également habitante du quartier, est composée d’une dizaine de citoyens des quartiers limitrophes au Ravel et a pour but de rassembler les habitants ansois autour d’évènements conviviaux et récréatifs, de nature diverse.

Mise sur pied en collaboration avec l’établissement le “Petit Vaudrée II”, la brocante du 21 juillet, autorisée et soutenue par les autorités communales, sera idéalement située sur la place de la Liberté, “endroit sécurisé et entouré de commerces”. Brocanteur et visiteurs sont attendus pour fêter cette journée de fête nationale.

“Cette brocante n’est que la première des activités que l’Association “Autour du Ravel” souhaite mettre en place mais la nature de celles-ci reste secrète. Un indice tout de même, tous les événements présentés seront centrés sur les citoyens,… “ Parce qu’ils le valent bien”, souligne la dynamique présidente.