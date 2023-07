Marc mesure 1 mètre 70 et est de corpulence normale. Il a les cheveux gris/bruns, est chauve et porte une barbe. Marc a un retard mental et a du mal à s’exprimer. Au moment de sa disparition, il portait un bermuda à carreaux blanc/bleu, un tee-shirt blanc et une casquette gris/bleu.

Si vous avez une information concernant cette disparition, faites-les savoir à la police via le numéro gratuit 0800 30 300.