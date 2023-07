La place Nicolai accueillera autour du Village italien un marché où les produits gastronomiques et artisanaux italiens seront à l’honneur.

“Situé sur la place Nicolaï, à Ans Coteaux, le Village italien comptera une vingtaine de chalets qui proposeront de nombreuses spécialités et des produits de bouche exclusivement italiens. Ces quatre jours de festivités seront ponctués d’animations diverses : concerts, groupes folkloriques, concours et animations surprises. En plus de ces activités, la place comptera un espace “Cia Itali” qui sera l’espace réservé aux produits gastronomiques et de l’artisanat”, explique Patrice Lempereur, président du Conseil de quartier d’Ans Coteaux.

La vingtaine d’artisans proposera des vins et liqueurs (Limoncello et Marsala), huile d’olive, condiments, antiparti, sauces, vinaigre balsamique, pâtes artisanales, amaretti (macarons italiens), fromages, coppa, saucissons, …

Appel à exposants

Le Comité organisateur procédera à la sélection des exposants sur base de la qualité du projet présenté par les candidats artisans : promotion de la gastronomie, de la joie de vivre et de la culture italienne.

Le formulaire de candidature ainsi que les conditions sont disponibles auprès du Conseil de quartier d’Ans Coteaux et de son Président Patrice Lempereur, par téléphone 0495/91.32.83, ou par e-mail. : patrice_lempereur@hotmail.com. Date limite des candidatures : le 31 juillet 2023.