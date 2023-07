Elle imaginait danse et théâtre, elle a découvert le cinéma en tournant “La nuit américaine”. Et le cinéma ne se lasse pas de la redécouvrir : à 74 ans, plus de 100 films et 4 César, Nathalie Baye est une immense actrice, à la fois populaire et exigeante, qui sera à son tour mise à l’honneur lors de la 8e Édition du Fifcl.