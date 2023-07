Nethys entre dans le capital de Noshaq

Cette opération s’inscrit dans le plan stratégique de Nethys, comme dans celui de Noshaq, ce dernier prévoyant initialement de souscrire des moyens additionnels à ceux levés en 2021.

Les moyens apportés par Nethys viendront consolider la stratégie d’ensemble du groupe Noshaq, construite autour du développement de ses sept écosystèmes stratégiques : biotech, digital, industrie 4.0, immobilier et redéveloppement, agroalimentaire de qualité, ICC et énergie. Sur le plan financier, l’opération se traduit par un renforcement de la structure de son capital, qui passe ainsi de 138 à 178 millions.

Nethys devient ainsi le deuxième actionnaire après Wallonie Entreprendre (39,6 %) . Notons que Nethys contribue déjà au développement de Noshaq via la société NEB Participation, dont Nethys est actionnaire majoritaire et qui a une participation de 20,9 %. Cette entrée directe au capital du groupe liégeois permet de diversifier l’actionnariat de Noshaq, qui bénéficie d’une base équilibrée entre acteurs régionaux, locaux et bancaires.

”Noshaq se réjouit de l’arrivée de Nethys, qui est un partenaire solide, avec un fort ancrage local, en vue de poursuivre la politique de développement du groupe”, sourit, Jean-Michel Javaux, Président du Conseil d’administration de Noshaq.