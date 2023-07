Nouvelle avancée dans le Plan Canopée de la Ville de Liège

Si tous les Liégeois peuvent, s’ils le souhaitent, participer à ce projet en plantant un arbre sur leur terrain, par exemple, certains citoyens ont souhaité s’impliquer davantage. C’est le cas de 37 Liégeois bénévoles, qui ont obtenu le titre de passeurs d’arbres.

Les passeurs d'arbres en formation. ©Ville de Liège

Ça consiste en quoi ? Face aux questions et aux craintes que pourrait se poser la population, sollicitée pour participer à l’effort végétal de renforcement de la canopée liégeoise, l’idée est que ces passeurs soient les véritables références en matière de développement de cette canopée.

Leurs missions ? Répondre aux questions des habitants concernant les arbres, informer quant aux bonnes pratiques et à la réglementation en vigueur pour planter des essences, prodiguer des conseils en matière de plantation et de soins des arbres et, enfin, sensibiliser la population à l’arbre urbain et à ses bénéfices écosystémiques.

Après plusieurs jours de formation, ces 37 passeurs sont fin prêts et à votre disposition pour toute question. Chaque quartier de la ville s’est vu assigner un ou plusieurs référents, dont les informations de contact sont à retrouver sur le site officiel de la Ville de Liège. Alors n’attendez plus, contribuez vous aussi à un avenir plus vert et à une ville plus responsable.