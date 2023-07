En suivant le Lapin blanc, sortez à temps du pays des merveilles avant de vous retrouver au service de la Reine de cœur à tout jamais. Sur votre route pour vous évader, vous rencontrerez différents personnages singuliers qui ne cesseront d’entraver votre progression. Serez-vous capable de résoudre leurs énigmes et de vous réveiller à temps afin d’échapper à la Reine de cœur ? Attention, vous ne disposerez que d’une heure pour vous sortir de ce drôle de rêve !

Ce jeu vous permettra de pénétrer dans des espaces du musée habituellement inaccessibles au grand public. Venez en famille ou entre amis, par groupe de 3, 4 ou 5 personnes, pour un prix forfait de 25 euros. L’activité sera accessible en semaine, excepté le 21 juillet et le 15 août, pendant les grandes vacances (du 19 juillet 2023 au 18 août 2023). Il y aura 4 séances par jour à 10 heures, 11 h 30, 14 heures et 15 h 30. L’inscription est obligatoire et se fait via téléphone au 04 366 50 04.