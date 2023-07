Liège : Ils volent huit lingots d’or !

La victime a expliqué que vers 11 h 30, un homme a sonné à son appartement en prétendant être un livreur. Comme elle n’attendait pas de colis, elle n’a pas ouvert la porte mais est descendue s’assurer que l’homme était parti. Elle a constaté que ce dernier se trouvait dans le hall de l’immeuble et elle l’a mis dehors. Elle est descendue plus tard dans la cave puis a rencontré à nouveau le suspect en présence d’une femme. L’homme lui a dit qu’ils devaient se rendre à l’Ordre des médecins situé au 2e étage car sa femme était malade. L’habitante lui a alors dit de se rendre à l’hôpital.

Sang retrouvé sur place

Lorsqu’elle est rentrée chez elle, elle a constaté que du caoutchouc était présent devant sa porte. Elle est rentrée et a découvert qu’on lui avait dérobé deux coffres contenant 8 lingots d’or de 500 grammes chacun ! Les coffres étaient dissimulés dans la garde-robe et contenaient des lingots d’une valeur totale de 160 000 €. Les policiers ont constaté que le joint en caoutchouc de la serrure de la porte d’entrée de l’appartement était en partie arraché et endommagé. Ils ont relevé la présence de deux traces de sang au niveau de la garde-robe. Une employée d’une société de nettoyage qui se trouvait dans l’immeuble a entendu une femme crier dans une langue étrangère puis l’a vue sortir de l’immeuble en courant avec un homme. Les suspects ont jeté deux coffres à l’arrière d’une voiture avant de partir vers le centre de Liège.

Le sang prélevé sur la garde-robe a été analysé et a permis d’identifier la suspecte grâce à la banque de données ADN française. Antonela avait déjà commis des faits délictueux sur ce territoire. Lors de l’audience devant le tribunal, Antonela a prétendu ne plus se souvenir des faits parce qu’elle aurait subi un traumatisme crânien. Lorsque son attention a été attirée sur la particularité du préjudice par le tribunal, elle a précisé ne pas savoir ce qui se trouvait dans les coffres, confirmant ainsi implicitement avoir participé au vol… Le tribunal a notamment tenu compte des antécédents spécifiques de l’intéressée.