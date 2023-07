Nouvelle agression d’un bélier au Thier de Coïsse à Hamoir: le mayeur fait évacuer le cheptel

Deux blessés en deux week-ends

Samedi dernier, c’est une autre dame qui a fait appel à l’ambulance pour la même raison: elle a aussi été malmenée par le bélier. Il y a quelques semaines, des marcheurs ont connu la même mésaventure. s "Et l’année dernière aussi, on m’a rapporté plusieurs faits, déplore le mayeur. On ne peut pas laisser la situation ainsi et risquer un cas encore plus grave."

Le Thier de Coïsse, réserve naturelle protégée, appartient à l’ASBL Natagora qui y a restauré les pelouses calcaires et lancé de l’écopâturage pour entretenir le site. "Natagora a confié la gestion de la réserve, il y a trois ans, au DNF (Département nature et forêt de la Région wallonne). C’est donc à lui de réagir. Je les ai interpellés."

"L’enclos est mal conçu depuis le début"

En attendant, le bourgmestre a pris un arrêté. Le fermier responsable du troupeau a été prié de retirer ses bêtes tandis que la police a "scellé" la barrière d’accès et placé un mot d’avertissement. "Et les bêtes ne reviendront pas sur le site tant que le DNF ne réalise pas des aménagements de clôture adéquats pour éviter de nouveaux incidents. C’est une décision du bourgmestre, responsable de la sécurité des citoyens. J’en ai informé le DNF qui semblait ne pas être au courant du problème. Je leur ai demandé de réagir rapidement."

Le mayeur hamoirien est d’autant plus furax qu’il avait soulevé le problème à l’époque, au moment de clôturer la zone dédiée à l’écopâturage. "L’enclos englobe le point de vue et du mobilier urbain, accessible au public. Le lieu est assez bien fréquenté par les promeneurs. Mais cet enclos est mal conçu depuis le départ. Il n’était pas compliqué de placer la clôture un peu plus loin. Je réclame cette modification depuis le début mais on ne m’a pas écouté. C’est pourtant une question de bon sens. C’était simple à faire. Aujourd’hui, la cohabitation entre promeneurs et moutons amène du danger, les incidents sont réguliers. Maintenant, terminé de rire. Il faut agir…", conclut Patrick Lecerf.