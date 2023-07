Chaudfontaine : une nouvelle passerelle vers le parc Hauster

Ainsi, les parcs et espaces verts dévastés par les inondations font l’objet d’un grand plan de restauration. La commune a rapidement pris des mesures pour éviter l’envahissement par les plantes invasives en les supplantant par des espèces indigènes.

Le parc Hauster à Chaudfontaine, avant et après reconstruction suite aux inondations. ©D.R.

Une nouvelle traversée cyclopiétonne

La passerelle piétonne située historiquement à droite du pont de Hauster a été fortement endommagée par les inondations. Après avoir envisagé de la rénover, la commune de Chaudfontaine a décidé de la démolir et de construire une nouvelle passerelle intégrée au réseau de mobilité active communal. Placée au pied de la rue Fond des Cris, la passerelle permettra, pour les piétons et cyclistes, la connexion entre la Vesdrienne (Rave de la Vesdre) et le plateau de Ninane et Beaufays par une liaison directe avec le parc Hauster, en toute sécurité et en évitant la route régionale. Elle sera dépourvue de pilastre central afin de ne constituer aucune entrave à l’écoulement de l’eau de la Vesdre. L’auteur de projet retenu est le bureau d’études Exdell. Le début des travaux est prévu à l’automne 2024.

Élargissement de la Vesdre

Les travaux de rénovation du mur de berge du Casino de Chaudfontaine se poursuivent. Ceux-ci ont pris un peu de retard et devraient prendre fin en septembre prochain. Ceux-ci consistent à reculer le mur de berge pour élargir la Vesdre et ainsi diminuer le risque de dommages en cas de nouvelles crues. Dans la même idée d’élargir la Vesdre, la commune prévoit pour rappel d’abattre les 27 habitations situées entre le pont du Casino et le pont de l’entreprise Chaudfontaine qui ont particulièrement subi les inondations de juillet 2021, après avoir négocié leur acquisition avec les riverains. Le terrain libéré permettrait non seulement à la rivière de s’étendre en cas de besoin mais également de proposer aux Calidifontains un meilleur contact avec celle-ci : mise en valeur de la Vesdrienne, digue de loisirs… Un nouveau quartier d’habitat, proche de la gare de Chaudfontaine et de la piste cyclo-pédestre, pourrait être envisagé, sur pilotis, sur le site des Capsuleries, juste en face. L’auteur Auteur de projet est JML Lacasse-Montfort SPRL pour les travaux de démolition. Le premier lot de démolition (13 maisons) aura lieu cet automne.

Deux ans après les inondations, des stigmates des inondations sont encore visibles à Chaudfontaine qui se reconstruit. ©MICHEL TONNEAU

Reconstruction des murs de berge

Dans le cadre du plan de reconstruction résiliente du SPW (Direction des Cours d’Eau non navigables), trois zones endommagées sont en travaux. Il s’agit de la zone devant le Casino, en rive droite, où le mur en forte instabilité sera remplacé par un mur en bloc creux avec parement intégré ; la zone à l’arrière des habitations de l’avenue des Thermes (à hauteur de Source O Rama), en rive gauche, où le mur doit être reconstruit. Une rampe d’accès permanente sera également mise en place juste en amont du pont ; et la zone face au casino, en rive gauche, où le mur a été fortement dégradé et des réparations localisées de maçonnerie sont nécessaires. “L’objectif est de reconstruire et réaménager certains tronçons de cours d’eau non navigables de façon à réduire les dommages en cas de nouvelles crues”, commente la commune.

De son côté, la rue Joseph Deflandre, fortement inondée, va également être rénovée.

Reconstruction du mur de berge en face du Casino. ©MICHEL TONNEAU

Un nouvel échevinat des Travaux sur pilotis

Le bâtiment situé rue de la Vesdre a subi d’énormes dégâts et actuellement, les services ont été relocalisés dans des conteneurs. L’ensemble de la parcelle et des bâtiments doivent être réhabilités. Le projet envisage d’abord la démolition des bureaux existants ainsi que l’évacuation des containers et des locaux préfabriqués. Un nouveau bâtiment, construit sur pilotis, accueillera au rez-de-chaussée le parcage des véhicules et à l’étage, les bureaux. “On y retrouvera un espace paysager modulable pouvant accueillir de 14 à 30 postes individuels mais aussi des espaces sanitaires, techniques et de rangement”.

Les trois hangars existants, déjà surélevés, sont conservés. L’un de ceux-ci sera réhabilité pour servir de vestiaires, douches, et réfectoire aux équipes. Les deux autres abritent le matériel. À droite sont situés les locaux de la menuiserie ainsi que les garages servant à la réparation des véhicules. L’auteur de projet est Uman, pour un début des travaux au printemps 2024.

L'échevinat des Travaux va être installé sur pilotis. ©Uman

Rénovation de l’échevinat des Affaires sociales

Pour rappel, le bâtiment (Ancienne Maison Communale de Vaux-sous-Chèvremont) fera aussi bientôt l’objet d’une rénovation en profondeur. Dans ce contexte, un subside de 530 509 euros a été accordé à la commune par la Région Wallonne (SPW Mobilité Infrastructures) suite à l’appel à projet : “Rénovation énergétique des bâtiments appartenant aux pouvoirs locaux”.

Lors des inondations de juillet 2021, l’eau avait envahi les caves, mais n’avait pas atteint le seuil de la porte d’entrée. La toiture sera isolée ainsi que le bâtiment, de l’intérieur, pour préserver son architecture emblématique et s’adjoindra une nouvelle extension de type passive. On y trouvera les mêmes services qu’auparavant : la Noria, les Affaires sociales et €conhome. Une petite salle polyvalente remplacera le préfabriqué (local des pensionnés) situé non loin dans le parc. Le poste de police de Vaux sera quant à lui déplacé à l’angle de la rue de la Coopération et du Presbytère. La rénovation, actuellement au stade d’avant-projet, est évaluée à 1,8 millions d’euros. L’auteur de projet est aiud – atelier d’architecture. Le projet devrait prendre forme à l’automne 2023.

Projet de rénovation du futur échevinat des Affaires sociales de Vaux. ©aiud

Rénovation de l’école du Val

Inondée en juillet 2021, les travaux de rénovation de l’école ont commencé depuis mars 2022 et devraient durer 280 jours. “Avec cette rénovation de grande ampleur, nous mettrons à disposition des enfants une école plus équipée, plus moderne et qui respecte les nouvelles normes énergétiques”, se félicite la commune.

Le chauffage de l’école est pleinement opérationnel depuis fin 2022 “ce qui a permis d’assécher correctement les murs et débuter les travaux”. Les démolitions intérieures (revêtement du sol, mur, plafond, installations existantes etc.), et l’électricité sont en cours. Il restera ensuite les démolitions extérieures (brique de parement, les menuiseries extérieures bois), la pose des menuiseries extérieures en alu double vitrage et protections solaires, les réaménagements intérieurs (équipement, mobilier, peinture, menuiseries, sous-plafond acoustique etc.), et l’isolation de l’enveloppe extérieure (briquette sur isolant) uniquement dans l’ancienne partie de l’école 600 m². L'auteur de projet est l’architecte Lahaye, tandis que les travaux sont effectués par les entreprises Chêne-Diederickx.