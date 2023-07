Les poteaux électriques Resa vont accueillir la fibre optique de Unifiber, une première en province de Liège

C’est un travail d’envergure que les équipes de Unifiber sont en train de réaliser en Wallonie. Plus de 10 000 km de fibre optique vont être installés afin de permettre à 600 000 foyers wallons (particuliers, PME et services publics) de bénéficier d’un internet ultrarapide et stable. Créée en juillet 2021, Unifiber emploie une trentaine de personnes.