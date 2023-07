Un incubateur inclusif à Liège

En fait, l’InterLab est le programme d’accompagnement inclusif lancé par Interra, l’ASBL qui favorise les interactions entre les personnes récemment arrivées en terre liégeoise et la population locale. Il s’agit du premier incubateur valorisant les primo-arrivants à voir le jour en Wallonie.

Concrètement, l’InterLab a pour projet de mettre en avant le talent, la passion et la résilience des entrepreneurs issus de la diversité en les aidant à dépasser les défis spécifiques qui leur sont propres.

À l’origine du programme se trouve le constat suivant : les personnes issues de l’immigration qui souhaitent entreprendre se retrouvent fréquemment confrontées à une série de barrières linguistiques, sociales, administratives ou encore culturelles, qui se traduisent par un déficit relationnel, un manque d’outils et de ressources, une confrontation à des réglementations complexes, de nouveaux codes, un environnement d’affaires méconnu… C’est précisément pour contrebalancer ces barrières que l’InterLab intervient, en mettant à la disposition de ces nouveaux arrivants toutes les ressources nécessaires à la création de leur entreprise. La vocation du programme : ouvrir le champ des possibles aux personnes issues de l’immigration.

En tant qu’incubateur, l’Interlab a pour ambition de créer des connexions avec des mentors et des facilitateurs, d’organiser des réunions d’accompagnement, des événements de networking ou encore des formations collectives. Dans le cadre de cette recherche d’espaces pour se rencontrer, créer du lien et favoriser des connexions, s’installer à La Grand Poste s’est imposé comme une évidence aux yeux de l’InterLab.

”Nous sommes très heureux de nous lancer dans cette nouvelle aventure avec La Grand Poste, qui est une suite logique pour nous” se réjouit Vicente Balseca, responsable de l’InterLab. “En effet, notre volonté est de connecter les entrepreneurs talentueux que nous accompagnons avec l’écosystème entrepreneurial déjà existant dans notre belle région. Quel meilleur endroit que La Grand Poste pour cela ? C’est une très belle opportunité pour créer de nouveaux ponts afin de construire une société plus inclusive.”

”L’une des principales missions de La Grand Poste consiste à rassembler différents programmes d’accompagnement d’entrepreneurs et à les connecter entre eux”, explique pour sa part Gérôme Vanherf, CEO de La Grand Poste. “Actuellement, huit programmes y sont déjà présents. Ils sont essentiellement actifs dans l’innovation et la tech. Cependant, dès la création du projet, il était important à nos yeux de réunir un maximum de profils créatifs et d’entrepreneurs venant de différents horizons. La diversité fait en effet partie de notre ADN et suscite la créativité. Nous sommes donc très fiers de pouvoir compter sur l’InterLab et sur sa communauté d’entrepreneurs primo-arrivants. Ils vont enrichir encore un peu plus notre écosystème”.