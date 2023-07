C’est en 2020, lors de l’opération Eté solidaire que le parc appartenant à la commune mais inaccessible au public jusqu’ici avait été aménagé. “Le projet n’avait toutefois pas été finalisé”, en raison de la crise Covid notamment, explique l’échevin de la Jeunesse Geoffrey Cimino. Les jeunes participants avaient à l’époque créé des bancs en bois, des poubelles…

Le projet était ensuite abandonné avant une reprise récente en collaboration avec le service des Travaux et du Patrimoine. “Nous venons de le terminer”, se félicite l’échevin de la Jeunesse, qui a travaillé aux côtés de l’échevin des Parcs Daniel Gielen. “C’est un espace vert en plus dans notre commune”, qui devrait ravir les riverains. “Le terrain a été sécurisé (arbres, barrières autour de l’étang) et entretenu (tonde, ramassage des déchets…)”. Accessible au public, “le site pourra être utilisé par le comité de quartier ou l’école pour des activités diverses”.

Le parc est libre d’accès 24h/24.