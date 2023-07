Vers une suppression progressive des "bars à hôtesses" à Crisnée

Aujourd’hui, à Crisnée, il n’en reste que trois. "On a donc décidé de limiter le nombre de bars à hôtesses à trois. Ça veut dire qu’aucun autre ne pourra ouvrir désormais." Mais ce n’est pas tout puisqu’une fois fermés, l’affectation du lieu ne pourra plus être celle qu’elle avait été. "Sauf si le commerce est repris." Un arrêté a aussi été pris pour interdire les femmes, et plus rarement les hommes, en vitrine.

"Ces bars produisent bon nombre de nuisances"

Cette décision, le bourgmestre l’a prise car il estime que dans ce type de commerce, l’image de la femme s’en retrouve dégradée. "Ce qui était acceptable il y a 20 ans ne l’est plus aujourd’hui. D’autres moyens moins visibles existent pour celles et ceux qui veulent pratiquer ce type d’activité", ajoute Alain Materne, qui précise que les Commune d’Oreye et d’Awans aspirent elles aussi à supprimer ces établissements. "En plus de la dignité humaine, ces bars produisent bon nombre de nuisances telles que des va-et-vient de voitures, des klaxons, de la musique et même des accidents", lorsque les automobilistes n’ont plus les yeux rivés sur la route…