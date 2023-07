Flémalle : Il met un coup de tête à sa compagne

Selon Bryan, il avait abusé d’alcool le jour des faits. Le problème, c’est que ce n’est pas la première fois que sa consommation d’alcool lui joue des tours… Cette fois, c’est un voisin, témoin de la scène, qui a prévenu les secours. Il a assisté à la scène de violence. Il a relaté les faits dont il a été témoin. “Très vite, ils se disputent”, a indiqué ce témoin. “Elle s’approche de lui, calmement, pour le calmer visiblement. Il lui a donné 2 ou 3 gifles main ouverte au visage. Elle essaie de revenir vers lui, il lui donne alors un coup de tête au visage. Elle est tombée.”

Il s’en est pris à la fillette !

Mais l’homme s’en est également pris à la fillette. “Avant de donner les coups, il s’énervait visiblement sur la petite fille”, a précisé le témoin. “Il lui a craché dessus. Il semblait vouloir s’en prendre à la petite fille, d’où l’intervention de sa maman.” Mais heureusement, la police est intervenue. Mais cela n’a visiblement pas calmé Bryan… En effet, ce dernier a complètement dévasté le bureau de police…

Ainsi, il a détruit l’ordinateur et le téléphone et s’en est pris au bureau. La principale victime a eu quatre dents cassées, un érythème et une tuméfaction du maxillaire gauche, une plaie et une tuméfaction de la lèvre supérieure gauche et de multiples dermabrasions aux mains. Elle a subi une incapacité de travail d’un mois. Quant au prévenu, il a estimé qu’il ferait mieux de s’abstenir de consommer de l’alcool…