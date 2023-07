Près de 8 millions pour assainir le site Sarec à Visé

En effet, la société SAREC, qui était active dans le recyclage de sable en vue de la fabrication de sable du Rhin, disposait d’un permis pour stocker des déchets inertes sur un terrain situé à Visé, aux abords de la Meuse. Un contrôle relatif au respect des conditions d’exploitation avait toutefois révélé que la nature et les quantités de déchets stockés n’étaient pas conformes aux autorisations du permis d’environnement. Une procédure d’injonction de remise en état du terrain loué par SAREC avait été émise, mais qui n’a pu aboutir suite à la faillite de cette dernière.

L’analyse des déchets réalisée par l’ISSeP a démontré la toxicité de ces déchets et leur impact sur la qualité des sols, de la Meuse et de la nappe alluviale, représentant un risque sérieux pour les personnes et les hirondelles de rivages présentes sur le site. Il est donc urgent d’intervenir le plus rapidement possible pour supprimer ces risques.

Pollueur-Payeur

Selon les estimations, environ 75 100 m³ de déchets sont stockés sur le site, soit 76 300 tonnes. Environ la moitié pourrait être traitée, l’autre moitié devrait être éliminée en Centre d’Enfouissement Technique (CET) de classe 2, qui accueille les déchets industriels non toxiques et non dangereux.

La SPAQuE tiendra compte de la période de reproduction des hirondelles de rivage (d’avril à fin août-début septembre) pour la planification de ses travaux. Les évacuations se feraient préférentiellement par bateaux. Des mesures de compensation pour les hirondelles, via l’installation de murs à hirondelles, ont été prévues par le Département de la Nature et des Forêts (DNF).

”La situation actuelle sur le site SAREC à Visé est préoccupante, à la fois pour la santé humaine et l’environnement”, insiste Céline Tellier, Ministre de l’Environnement. “C’est pourquoi nous avons confié à la SPAQuE l’exécution de la gestion des déchets et la remise en état urgente du site, afin d’éliminer les risques pour la santé humaine mais aussi les impacts sur les sols, les eaux de surface, les eaux souterraines et les hirondelles de rivage présentes à proximité du site. Cette remise en état se fera à charge des contrevenants, selon le principe du “pollueur-payeur”.