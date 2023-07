En effet, la Région wallonne prévoit de rénover la rue de Romsée, voirie régionale, dès le 7 août prochain et ce, pour une durée que la Région ne peut encore déterminer.

Ceux-ci s’étendent du rond-point de “la Galéasse” (en bordure de la N3) au carrefour des rues Chantraine et Verte Voie. Ils seront réalisés en plusieurs phases.

Les travaux concernent aussi bien l’égouttage qu’une série d’impétrants tels le raccordement au gaz, à l’eau de distribution, à la fibre,…

Pour minimiser l’impact sur la circulation, la Police locale prévoit un plan de mobilité depuis et vers la vallée, prenant également en considération les accès à l’Espace Sport, à l’Espace Culture, aux services de secours,…

Ce plan induit une interdiction de stationnement dans les rues Chantraine, Reine Astrid et Rue du Roi Albert 1er (entre les rues Reine Astrid et Jean Prévot) et ce à partir du 7 août. Cette interdiction de stationnement, assortie d’une alternative au niveau des terrains de football, doit permettre de fluidifier la circulation, notamment celle des bus et des véhicules de police et de secours.

Lors de la première phase qui s’étend du 1er août à la fin de l’année 2023, le plan de mobilité s’organisera en deux étapes :

• Du 7 août, et pour environ deux mois, la portion de voirie de la rue de Romsée, située entre la rue Chantraine et la rue Reine Astrid restera accessible ;

• À partir de début octobre, l’accès à l’Espace Sport et à l’Hôtel de Police ne sera possible que via la rue Reine Astrid.

Par ailleurs, les différents entrepreneurs en charge de ce chantier informeront régulièrement, dès le début des travaux, d’éventuelles restrictions provisoires et de leur impact.

Tout au long du chantier, la commune est à l’écoute via son Secrétariat général au 04 355 91 01 ou via secretariat@fleron.be.