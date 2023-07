En effet, mercredi vers 13 heures, deux hommes se sont introduits dans la propriété d’un habitant de Sprimont, les deux hommes ont fait le tour de la maison et une fois arrivés à l’arrière, ont tenté de pénétrer dans l’habitation. Mais le système d’alarme s’est déclenché et les caméras de sont mises en marche.

Un endroit où habiter

L’alerte a aussitôt été donnée et les deux hommes ont alors pris la fuite. Une patrouille de police est rapidement arrivée sur les lieux et est parvenue à interpeller un des fuyards qui avait espéré passer inaperçu en montant et se cachant dans un arbre.

Bien connu des autorités judiciaires, le suspect a expliqué qu’il ne voulait pas cambrioler la maison mais qu’il cherchait un endroit où habiter et qu’il croyait que la maison était inoccupée…

Son complice présumé, également bien connu, est activement recherché.

En situation de séjour illégal, l’homme à peine âgé de 18 ans a été privé de liberté et déféré, jeudi matin, au parquet de Liège.